Трагедията "Кочани" се повтори в Индия: Вижте как започна всичко (ВИДЕА)

Пожар в нощен клуб в популярния индийски курортен регион Гоа е отнел живота на най-малко 25 души, включително четирима туристи, съобщиха властите. Предполага се, че пожарът е избухнал, след като цилиндър се е взривил в кухненската част на клуба в село Арпора около полунощ в събота местно време, съобщи News18, партньор на CNN. Смята се, че четиринадесет от жертвите са били персонал, а националността на туристите все още не е потвърдена, съобщи полицията пред англоезичния индийски новинарски канал.

Има ранени

Седем души са настанени на лечение за наранявания, включително един човек с 60% изгаряния, добавя се. Видеоклипове в социалните мрежи показват пожарни коли и линейки, подредени в опашка, за да помогнат на ранените. Министърът на здравеопазването на Гоа Вишваджит Ране заяви в ефира на X, че ранените са откарани в Медицинския колеж и болница в Гоа и получават „най-добрата възможна медицинска помощ“, като екипи работят през цялата нощ.

Курортният щат е разтърсен

„Днес е много болезнен ден за всички нас в Гоа", каза главният министър на щата Прамод Савант в неделя сутринта в публикация в X. Гоа, малък щат на западното крайбрежие на Индия, известен със своите плажове и португалско наследство, привлича стотици хиляди чуждестранни туристи всяка година.