Трамвай за малко да отнесе момиче със слушалки (ВИДЕО)

В Турция момиче със слушалки едва не беше пометено от трамвай, но беше спасено от охранител секунди преди да се случи трагедия, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, която разпространява драматични кадри от случката.
Записи от камери за видеонаблюдение показват как момичето се разхожда небрежно по релсите, без да забелязва приближаващия трамвай.
Охранителят реагира мигновено, като я дръпна точно когато трамваят започна аварийно спиране.
Инцидентът е станал в турският град Кайсери.
