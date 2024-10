Тревога в Индия: Евакуираха стотици хиляди хора заради тропическа буря (ВИДЕО)

Властите в Индия затвориха училища, евакуираха стотици хиляди хора и отмениха влакове в части на страната, докато спасителните екипи се подготвят за назряващата тропическа буря в Бенгалския залив, пише The Associated Press.

Властите вече отмениха повече от 200 влака, спряха полетите и предупредиха рибарите да не излизат в открито море.

Бурята Дана

Очаква се тропическата буря Дана да се засили, носейки ветрове със скорост 100-110 км/ч и пориви до 120 км/ч, докато се насочва към източното крайбрежие на страната, където се очаква да достигне сушата късно в четвъртък и рано в петък, според индийската метеорологична служба.

Очаква се бурята да засегне повечето части на източния щат Одиша, където имаше силни ветрове и дъжд в четвъртък сутринта.

Глобалното затопляне е виновно

Учените по климата казват, че силните бури стават все по-чести в Южна Азия. Глобалното затопляне, предизвикано от нагряващите планетата газове, прави бурите по-екстремни и непредвидими. ОЩЕ: Цената на петрола ще се определя от бурята "Франсин"

