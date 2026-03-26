Тревожно очакване: Дали ще се разберат САЩ и Иран? (ВИДЕО)

Кризата в Близкия изток навлиза в нова фаза. След като редица авторитетни издания съобщиха, че Иран отхвърля изцяло мирния план от 15 точки на Доналд Тръмп, става ясно, че Техеран има своя визия за края на войната. Това, което знаем, като предложение с адрес Вашингтон, е, че Тръмп иска ядрените съоръжения в Натанз, Исфахан и Фордо да бъдат изведени от експлоатация и унищожени.

Нещо повече, САЩ настояват ислямската република да поеме ангажимент никога да не се стреми към придобиване на ядрено оръжие, а целият обогатен ядрен материал да бъде предаден на Международната агенция за атомна енергия. Тръмп бе категоричен по-рано, че Техеран се е съгласил с основни компоненти от мирния план, включително отказ от амбициите за ядрено оръжие, стана ясно, че Иран също е потвърдил за някои приемливи фази в плана на Вашингтон.

В интервю за PressTV, външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че самите преговори, които САЩ иска обаче, са достатъчно признание за поражение. Той обясни, че настоящата политика на Иран е да продължи съпротивата срещу продължаващата непровокирана американско-израелска агресия, като същевременно изключва преговори и прекратяване на огъня при липса на необходимите гаранции.

На фона на размяната на дипломатически усилия и периодична ескалация на напрежението, генералният секретар на Международната морска организация (IMO) Арсенио Домингес съобщи, че около 2000 кораба и 20 000 моряци в момента са блокирани в Ормузкия проток.

По негови думи част от застрахователните компании отказват да покрият загубите, като много от тях или анулират полиците, или ще наложат допълнителни такси, които биха били непосилни за някои компании. На този фон се засилват опасенията за страните в региона.

Редица инвеститори вече обмислят бягство от “данъчния рай” Дубай, като емирството регистрира огромен спад на туристическите записвания и посещения на туристи поради опасенията от атака и върху цивилна инфраструктура.