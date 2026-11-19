Семейство с бебе от Пловдив се размина на косъм от тежък инцидент, след като автомобилът им за малко не пропаднал в дълбок триметров изкоп на необозначен ремонтен участък край несебърското село Оризаре. Инцидентът е предотвратен в последния момент благодарение на бързата реакция на местна жителка. Случаят осветли опасен пропуск - в продължение на цял месец трасето се е ремонтирало без светофар, предупредителни знаци или регулировчици.

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"Видяхме една кола, която продължаваше да се движи и не спираше. Излязох от автомобила си и дадох знак на шофьора да спре, защото щеше буквално да попадне в ямата. Вътре имаше семейство с дете на около една годинка. Хората бяха от Пловдив и изобщо не знаеха, че тук се извършват ремонтни дейности“, разказа в ефира Нова телевизия Марина, която е предотвратила катастрофата.

По думите ѝ доскоро участъкът е представлявал напълно необезопасено пространство, завършващо с огромна яма с дълбочина поне два-три метра.

Местните жители алармират, че хаосът продължава от самото начало на ремонта преди месец. По трасето не е имало нито организация на движението, нито служители, които да насочват трафика, заради което автомобилите редовно са се засичали в стеснените зони. „Ако за миг се разсееш, просто попадаш в ямата“, коментира Иван, който живее в района. Той предупреждава, че докато местните вече знаят за капана на пътя, всеки преминаващ за първи път е изложен на огромен риск.

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След като Марина подава официален сигнал до Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), на мястото най-накрая са поставени предупредителни знаци, обезопасителни колчета и светофарна уредба. Хората от Оризаре обаче питат защо базовите мерки за безопасност са взети чак след намесата на медиите и дали винаги трябва да се стига до ръба на трагедията, за да си свършат институциите работата.