Турция гори: Горски пожари обхванаха Измир, хиляди са евакуирани (ВИДЕА)

Турция е в пламъци. В Измир огънят от горския пожар достигна жилищни райони и властите са наложи да евакуират над 42 000 души. Поради силните ветрове пожарът се разпространява с тревожна скорост. В града с население от 4.5 милиона души и около 2 милиона туристи годишно, мащабните пожари се подхранват от екстремни горещини, ниска влажност и силни ветрове. Огнената стихия взе и две жертви.

