Турция ще помага на Ирак да търси вода

Турция и Ирак подписаха в неделя „механизъм за финансиране на проекти за сътрудничество в областта на водите“, като част от по-широко рамково споразумение между двете страни, предаде Анадолската агенция. Според турски дипломатически източници, турският външен министър Хакан Фидан е бил приет от иракския премиер Мохамед Шиа Ал Судани по време на официалното му посещение в Багдад.

Чрез това споразумение Турция се стреми да увеличи приноса си за подобряване на водната инфраструктура на Ирак и повишаване на ефективността на управлението на водните ресурси.

Като се има предвид намаляването на водните ресурси в региона поради глобалното изменение на климата и произтичащият от това воден стрес, усещан и в Турция, дългосрочните решения чрез регионално сътрудничество се считат за критични.

Как ще помага Турция?

Съгласно механизма, проекти за модернизация и строителство на инфраструктура, насочени към ефикасно, ефективно и устойчиво използване на водните ресурси на Ирак, ще бъдат изпълнявани от турски компании, като финансирането ще бъде осигурено чрез система, базирана на продажбите на иракски петрол.

„Рамковото споразумение за сътрудничество в областта на водите", подписано на 22 април 2024 г., и документът за механизма за финансиране, публикуван в неделя, бележат началото на нов стратегически етап в икономическите и търговските отношения между двете страни. Очаква се турските фирми изпълнители да получат по-лесен достъп до иракския пазар и да си осигурят нови възможности в стратегически проекти.