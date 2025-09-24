Войната в Украйна:

Турция сключи 20-годишно споразумение за покупка за втечнен природен газ от САЩ

24 септември 2025, 22:22 часа 184 прочитания 0 коментара
Турция сключи 20-годишно споразумение за покупка за втечнен природен газ от САЩ

Турция подписа 20-годишно споразумение с търговската компания „Мъркюриа“ (Mercuria) за покупка на втечнен природен газ (LNG) от САЩ. Това съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в момент, в който американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Европа да спре енергийните покупки от Русия, предаде Ройтерс. Споразумението идва преди планирана среща между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон утре.

Русия е най-големият доставчик на газ на Турция, макар че Анкара диверсифицира източниците си през последните години. Новото споразумение е едно от няколкото, които страната си осигури този месец преди изтичането тази година на споразумение с Русия за доставка на най-малко 16 милиарда кубически метра газ, отбелязва агенцията. Анкара засега не е договорила нови споразумения за доставки от Русия, предава bTV.

Държавната енергийна компания „Боташ“ (BOTAS) подписа новото споразумение в Ню Йорк по време на посещение на Ердоган, като договори годишна доставка на 4 милиарда кубически метра втечнен природен газ за Турция от 2026 г., а общият обем на доставките възлиза на около 70 милиарда кубически метра. Те ще бъдат осигурени от плаващи терминали в САЩ и съоръжения за регазификация в Турция, Европа и Северна Африка.

„Боташ“също така подписа дългосрочно предварително споразумение за втечнен природен газ с големия австралийски енергиен производител Woodside Energy, посочи Министерството на енергетиката в съобщение. Споразумението предвижда доставки на около 5,8 милиарда кубически метра втечнен природен газ за „Боташ“ за период от девет години от 2030 г.

Русия е доставила 40% от газовия внос на Турция, възлизащ на 52 милиарда кубически метра газ миналата година, а САЩ са били петият по големина доставчик на газ, осигурявайки 10% от вноса.

Елин Димитров
