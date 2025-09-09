Удар срещу “Хамас“? Експлозии и дим в Доха, Катар (ВИДЕО)

Няколко силни експлозии бяха чути днес, вторник, в Доха, Катар. Това са съобщили очевидци пред "Ройтерс". Над квартал "Катара" в столицата се вижда гъст дим, предават световните агенции.

Версията на Израел е, че става дума за удар по висшето ръководство на “Хамас“.

Ал Арабия" цитира информация по израелското обществено радио, в която се казва: "очакваме резултатите от нападението в Катар". Става дума за израелско нападение по висши членове на "Хамас".

"Ройтерс" цитира израелски официален източник, потвърдил удар по ръководството на групировката. "Израелско длъжностно лице ми казва, че експлозията в Доха е покушение срещу длъжностни лица от "Хамас", пише репортерът на "Аксиос" и "Канал 12" Барак Равид в Х.

Има и информация, че всички високопоставени лица на "Хамас" са в Доха към момента, за да обсъждат предложение на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня.