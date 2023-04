Южна Корея откри предупредителен огън по катер на КНДР, пресякъл морската й граница

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи, че освен това е излъчено предупреждение за експулсиране на севернокорейския патрулен катер, преминал северната гранична линия, в събота, 15 април.

„Нашите военни поддържат решителна бойна готовност, следят движението на врага, подготвяйки се за потенциални провокации, свързани с нарушаване на севернокорейската гранична линия от патрулни катери“, се казва в изявление на военните, цитирано от Reuters.

По време на операцията южнокорейска патрулна лодка заради лошата видимост е влязла в контакт с намиращ се наблизо китайски рибарски кораб, се отбелязва още в съобщението. Това не е довело до опасност за безопасността, но членовете на южнокорейския екипаж са получили леки наранявания.

