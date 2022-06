Ураган в Анкара уби човек (ВИДЕО)

За час и половина над града са се излели 28 мм валежи. Властите в мегаполиса съобщават, че най-силно са пострадали районите Гьолбашъ, Енимахале, Кечиорьон, Мамак и Чанкая.

От Министерството на вътрешните работи на Турция съобщават, че най-малко един човек е станал жертва на урагана в столицата. Шофьор на микробус е останал блокиран в превозното средство, докато пътят за няколко минути се е оказал изцяло залят от прииждащите потоци вода.

Според предварителните данни, в резултат на силния вятър са нанесени щети на 40 сгради в Анкара. В някои от случаите става въпрос за отнесени от поривите покриви на сгради. Според разпространени в социалните мрежи снимки и видеоматериали, вятърът е избил и стъкла на жилища. В редица райони заради аварии няма електричество.

Heavy rains and storm wreaked havoc across the Turkish capital Ankara. #ankara #storm #türkiye #havoc #anews pic.twitter.com/fVIBbF9rhQ