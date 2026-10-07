В последния момент: Китай обмисля да издигне кандидат за шеф на СЗО

Китай планира да издигне кандидатура в последния момент за ръководител на Световната здравна организация (СЗО). Това дава възможност на Пекин да разшири влиянието си, след като САЩ се оттеглиха от организацията, съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници. Пекин отдавна се стреми да поеме повече отговорности в агенциите на ООН и други структури, точно когато Съединените щати при управлението на президента на САЩ Доналд Тръмп ограничават участието си в ООН и някои от нейните организации. Още: Истината за избухването на Ковид: Правосъдието в САЩ напредва в разплитането на историята

СЗО и дейността ѝ

СЗО ръководи международните усилия за борба със заболявания и здравни кризи, като настоящата епидемия от ебола в Демократична република Конго и неотдавнашната пандемия от COVID-19.

Източниците посочват, че Китай планира да предложи Сун Ли - високопоставен служител в сферата на общественото здравеопазване с 20-годишен опит в политиките за майчино и детско здраве и международното сътрудничество - за наследник на настоящия генерален директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сун и китайската мисия в Женева не отговориха незабавно на запитванията за коментар.

Здравната агенция на ООН беше принудена да предприеме мащабно преструктуриране поради загубата на най-големия си донор, което доведе до ограничаване на дейностите, съкращаване на ръководни позиции и закриване на хиляди работни места.

Администрацията на Тръмп многократно критикува начина, по който СЗО се справи с пандемията, и я обвини в пристрастие към Китай - страната, откъдето тръгна COVID-19 (обвинение, което СЗО отхвърля).

Китай обяви допълнително финансиране за СЗО, но е далеч от това да запълни недостига, възникнал след оттеглянето на Съединените щати.

СЗО ще публикува пълния списък с номинираните кандидати след финалните заседания на регионалните комитети, очаквани в началото на ноември.

Шестима кандидати, представляващи Саудитска Арабия, Белгия, Катар, Ботсвана, Индонезия и Испания, вече решиха да оповестят публично самоличността си на уебсайта на СЗО. Възможно е кандидатурата на Сун да бъде подложена на внимателен анализ на фона на продължаващото напрежение около отношенията между СЗО и Китай по време на пандемията. През 2020 г. тя е главен редактор на документ, предоставящ насоки за превенция и контрол на COVID-19 за жените в Китай, с цел определяне на национални стандарти за опазване здравето на майките и децата по време на пандемията.

Ако бъде избрана, тя ще бъде вторият представител на Китай начело на СЗО след Маргарет Чан.

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