Ваксинацията срещу коронавирус в Израел: Там вече се връщат към старото нормално (ВИДЕО)

От утре, 25 март, българските авиокомпании могат да летят до Израел. И причината е, че вече започна облекчаване на мерки, наложени заради коронавируса там.

производителите изрично подчертават, че разгръщане на пълна имунна реакция благодарение на препарата се наблюдава след поставяне на втората доза, при това в рамките на седмица-две по-късно

Защо започна облекчаването? Защото числата показват постоянно намаляване на заразените – при това явно постигнато не само с ограничителни мерки, а на първо място заради масовата ваксинация.Според Worldometers, от 20 март насам в Израел вече няма денонощие с над 1000 заразени (населението в Израел е около 9 000 000 души) - такова постоянно ниво на понижение не е виждано от есента на миналата година. Смъртните случаи заради COVID-19 също се движат в рамките на под 20 на ден, като по-често са по-близо до 10. В края на февруари израелското здравно министерство публикува данни , според които масово използваната ваксина "Комирнати" на Pfizer/BioNTech намалява смъртните случаи с 98,9%, предотвратява тежкото протичане на болестта с 99,2% и също с 98,9% намалява риска да влезеш в болница заради COVID-19. Освен това, намалява риска от заразяване с 95,8%.Изрично уточнено е, че благоприятната статистика е отчетена при хора, които са ваксинирани с 2 дози и се гледа времето от 14 дни след втората доза!Няма нито един производител на одобрена за ползване ваксина в ЕС, който да гарантира моментален ефект, веднага след първа доза! Напротив – и при "Комирнати", и при ваксините на Moderna и AstraZeneca! Съответно, всеки може лесно да намери и колко време след първата доза се поставя втората – за "Комирнати" срокът между двете дози е 21 дни ( данни за ефективността на препарата от Израел ), за Moderna – 28, а за AstraZeneca препоръката в България е 70 дни, но има официални данни от самата компания , че когато втората доза се слага и след 12-та седмица, ефикасността е по-висока! Що е то ефикасност на ваксина – НАУЧЕТЕ ТУК В сп. Time обръщат специално внимание на Израел, като към 19 март там почти 60% от населението е с поне една поставена доза ваксина срещу коронавирус. Само за под 2 седмици в Израел една доза ваксина получиха 10% от населението – за сравнение на Великобритания ѝ трябваха 45 дни за достигане на същия процент, на САЩ им трябваха 57 дни. Сега обаче и в Израел темпът на ваксинация се забавя сериозно - около 7 пъти по-бавно, отколкото в началото. Там явно има и неравенство при поставянето на ваксини – само 67% от хората от арабски произход и 70% от ултраородоксалните евреи над 16-годишна възраст са получили поне 1 доза ваксина към 4 март спрямо 90% от останалата част от населението над 16-годишна възраст. Но към 4 март 84% от хората от арабски произход в Израел над 50 години и 80% от ултраортодоксалните са ваксинирани с поне 1 доза ваксина срещу коронавирус.Израел вече работи върху това да достигне заветната граница от 70% ваксинирани общо, като ще трябва да се преборва с предразсъдъци към ваксините именно сред уязвими групи. И досега успехът обаче е голям – съгласно Индекса за демокрация в Израел , само 29% от израелците вярват на правителството си и само 25% от хората от арабски произход. А това е урок и за останалия свят – щом в дисциплинирана по военно държава не става толкова лесно, какво ще е при далеч по-либерални режими? Явно е, че подходът не може да бъде през принуда – важен е комплекс от мерки, на първо място е информираността. Именно с такъв подход на информираност през личности с голямо обществено доверие Израел стигна толкова напред във ваксинационния процес.А как е вече в Израел, след като нещата с ваксинацията срещу коронавирус са близо до числата, които експертите от цял свят сочат като цел, за да забравим за COVID-19 като обществен проблем – ето и три публикации в Twitter от месец март:Още: Коронавирусът в България: Рекорден брой заразени за денонощие