Водят се тайни преговори за мир: Ако САЩ превземат остров Харг, Иран ще е в ъгъла и ще атакува

"Възможно е да бъдат активирани хутите във войната с Иран, но се чака развитието на войната. Иран няма да ескалира повече първи конфликта, но ако САЩ ескалират конфликта с превземането на остров Харг, Иран ще са в ъгъла и ще се опитат да отговорят". Това коментира бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

Тайни преговори за мир в Иран

По думите му много предпазливи преговори се водят за мир в Иран. След унищожаване на почти цялото ръководство на страната Революционната гвардия хвана контрола в страната и основната власт е във военните, които ръководят и вътрешната, и външната политика, каза той в студиото на bTV.

Според Кемердчиев явно има преговори за край на войната, но те са тайни.

Милен Керемедичев посочи още, че преговорите за мир не вървят по въпросните 15 точки за мир, предложени от САЩ. Войната навлиза във втората си фаза, изтъкна експертът.

Според него видимо е, че за разлика от войната на Израел с "Хамас", сега хутите се въздържат да се включат във войната в Иран.

Той смята, че е важно за иранския режим да обяви победа пред сънародниците си.

Според Керемедчиев Иран ще реагира на нападенията на САЩ. "Ако се удари инфраструктурата, Иран ще бъде пред икономически колапс и ще извърши нападение по всички възможни точки с активиране на хутите", добави той.

