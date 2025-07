Военна ескалация между Камбоджа и Тайланд: Има убити и много ранени (ВИДЕО)

Тайландски изтребител F-16 бомбардира цели в Камбоджа, където тлеещият граничен спор и дипломатическият срив бързо прераснаха в ожесточени сблъсъци, бомбардировки и обстрел, при които загинаха най-малко 11 цивилни и един войник в Тайланд. Тайланд и Камбоджа обвиниха една друга за новите военни боеве, които избухнаха рано в четвъртък в район близо до спорния храм Та Моан Том, разположен в граничен район в северозападната камбоджанска провинция Оддар Мънчай. След това боевете се разпространиха в поне шест района по границата, заяви тайландският военен представител контраадмирал Сурант Конгсири, което накара тайландските военни да затворят границата между страните, съобщава "Al Jazeera".

На фона на регионалните призиви за посредничество, временният министър-председател на Тайланд Пхумтам Уечачайчай заяви на пресконференция, че боевете трябва да спрат, преди да се водят каквито и да било преговори. Той заяви, че не е имало обявяване на война и че сраженията не се разпространяват в други провинции.

Министърът на здравеопазването на Тайланд Сомсак Тепсутин заяви, че 11 тайландски цивилни, включително 8-годишно момче, и един войник са били убити при артилерийски обстрел от камбоджанските сили. Той съобщи, че 24 цивилни и седем военнослужещи са били ранени. Министърът на здравеопазването заяви пред репортери, че действията на Камбоджа, включително нападението срещу болница, трябва да се считат за военни престъпления.

В изявление на тайландските военни, в което подробно се описват жертвите, се казва, че шестима цивилни са убити и двама са ранени при обстрел на бензиностанция в Бан Фуе, окръг Кантаралак, провинция Сисакет, на около 20 км от границата. Други жертви са двама цивилни, включително 8-годишно момче, убити при нападение в района на Бан Чорок, окръг Кабчеинг, провинция Сурин, при което са ранени други двама. Друг човек е убит, а един е ранен в район Нам Юен, провинция Убон Ратчатани, се казва в изявлението.

Сраженията са довели до евакуацията на най-малко 40 000 цивилни от 86 села в близост до границата на по-безопасни места, съобщи за агенция Ройтерс служител на район в провинция Сурин, като жителите са избягали в бомбоубежища, изградени от бетон и укрепени с чували с пясък и автомобилни гуми.

Камбоджа не е направила изявление за жертви от своя страна. Премиерът на Камбоджа Хун Манет поиска спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН в отговор на насилието, заявявайки, че то "сериозно застрашава мира в региона".

Двете страни си разменят обвинения

Двете страни направиха изявления, в които обвиниха другата страна, че е провокирала сраженията. Тайландските военни заявиха, че рано в четвъртък Камбоджа е разположила дрон за наблюдение, преди да изпрати войници в района, които според тях са открили огън с тежки оръжия, включително артилерия и ракети с голям обсег BM21, което е принудило тайландските войници да отвърнат на удара.

Тайландските военни съобщиха още, че шест изтребителя F-16 са били подготвени за участие в граничния конфликт и че са поразили две "камбоджански военни цели на земята", според заместник-говорителя на тайландските военни Ритча Суксуванон. В ситуация, която се влошава с всеки изминал час, камбоджанските сили нападат цивилни райони в Тайланд, включително болница, и причиняват смърт, съобщи тайландското министерство на външните работи.

Министерството на националната отбрана на Камбоджа заяви, че тайландските самолети са хвърлили две бомби върху път и че "категорично осъжда безразсъдната и брутална военна агресия на Кралство Тайланд срещу суверенитета и териториалната цялост на Камбоджа".

Камбоджанското министерство също така обвини Тайланд, че е нападнал пръв и е нарушил споразумение, целящо деескалация на напрежението, като заяви, че неговите войски са действали при самозащита, след като са били нападнати.

Влиятелният бивш министър-председател на Камбоджа Хун Сен заяви в публикация в социалната мрежа, че тайландските военни са обстрелвали две камбоджански провинции, граничещи с Тайланд - Оддар Мънчай и Преа Вихеар, и добави, че "камбоджанската армия няма друг избор, освен да отвърне на удара и да контраатакува". Той също така призова гражданите да запазят спокойствие и да не купуват панически ориз и други хранителни продукти.

Тайланд обяви затваряне на училищата в някои региони, а Камбоджа също съобщи, че е евакуирала ученици и учители от засегнатите райони.

Загриженост от други страни

Сраженията предизвикаха загриженост от страна на други азиатски държави, които призоваха за спиране на насилието.

Премиерът на Малайзия Ануар Ибрахим, настоящ председател на блока на страните от Югоизточна Азия АСЕАН, в който членуват Тайланд и Камбоджа, призова за спокойствие и заяви, че в четвъртък вечерта ще разговаря с лидерите на двете страни, за да настоява за мирно решение. "Най-малкото, което можем да очакваме, е те да се оттеглят и да се надяваме да се опитат да започнат преговори", каза Ануар. "Мирът е единствената налична възможност.", добави той.

На брифинг говорителят на китайското министерство на външните работи Гуо Дзяку също изрази дълбоката загриженост на Пекин във връзка със ситуацията и изрази надежда, че двете страни ще решат проблемите си чрез диалог. Той заяви, че Китай ще играе конструктивна роля за насърчаване на деескалацията.

Дългогодишният спор "избухна"

В репортаж от Кох Ланта, Южен Тайланд, Тони Ченг от "Al Jazeera" заяви, че спорът "е тлеел от известно време, но изглежда, че днес е избухнал". "До днес имаше усещането, че това е игра на натиск, в очакване да се види кой ще се пропука пръв", каза той. "Той каза, че сраженията се коренят в дългогодишен спор за границата, очертана между страните от французите по време на колониалната епоха в Камбоджа, в райони, където от поколения е имало относително свободно движение на хора напред-назад".

Спорът продължава десетилетия, като преди повече от 15 години се разрази в смъртоносни военни сблъсъци, а след това отново през май, когато камбоджански войник беше убит при престрелка на север от конфликтните райони.

През последните седмици напрежението отново нарасна, след като тайландски войници бяха тежко ранени от противопехотни мини, които според тайландските военни са били поставени наскоро от камбоджанските сили от тайландската страна на границата. Междувременно Камбоджа обяви, че от следващата година ще започне военна повинност.

Ченг заяви, че националистическите настроения се засилват и от двете страни, като силният човек Хун Сен - бивш министър-председател на Камбоджа и баща на настоящия министър-председател - е "в основата" на разпалването на напрежението в страната си във връзка със спора.

Тайланд и Камбоджа влошават дипломатическите си отношения

Тайланд и Камбоджа повече от век си оспорват суверенитета в различни недемаркирани точки по протежение на 817-километровата си сухопътна граница.

Настоящите сблъсъци избухнаха, след като късно в сряда Тайланд отзова посланика си в Камбоджа и заяви, че ще експулсира пратеника на Камбоджа, след като втори тайландски войник в рамките на една седмица загуби крайник от мина, за която Банкок твърди, че е била поставена наскоро от Камбоджа в спорния район. В отговор Камбоджа заяви, че ще изтегли всичките си дипломати от Тайланд и нареди на всички тайландски дипломати да напуснат страната.

Камбоджа отрича да е поставяла мини и твърди, че тайландските войници са се отклонили от договорените пътища и са задействали мини, останали от гражданската война в Камбоджа, пише още "Al Jazeera".