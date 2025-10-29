150 пуснати от Израел палестински терористи живеели в 5-звезден хотел с туристи от цял свят (СНИМКИ)

Повече от 150 палестински терористи, депортирани от Израел като част от споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на заложници, са били изведени набързо от петзвезден хотел в египетската столица Кайро часове след като се е разбрало, че са настанени там. Членовете на "Хамас" (и вероятно на други групировки) са били преместени в друг хотел, след като в събота британският таблоид Daily Mail разкри, че са отседнали в Renaissance Cairo Mirage, собственост на мултинационалната верига Marriott.

Съгласно условията на споразумението за примирие Израел освободи около 2000 палестински затворници, включително около 250, излежаващи доживотни присъди за смъртоносни терористични атаки. Извършилите най-тежки престъпления бяха депортирани.

От тях 154 обаче били настанени в Renaissance Cairo Mirage, където мнозина са били забелязани да се разхождат край басейна, бара и бюфета.

Палестинските терористи са преместени в нов луксозен хотел

След като вестникът разкри ситуацията и публикува снимки, освободените престъпници са били преместени, но Daily Mail решава да не разкрива къде точно. Ясно е, че и новата им дестинация разполага с открит басейн, уелнес център, оборудван с джакузи, сауни и парни бани, тенис кортове и футболни игрища.

Цените там варират от около 265 до 1858 долара на нощувка. Поради относително отдалеченото местоположение на хотела малко туристи отсядат там, става ясно от материала.

Освободените затворници не могат да напускат хотела за еднодневни екскурзии до центъра на Кайро, както е бил случаят в Mirage - сега те са под строг контрол.

Моше Савил - главен изпълнителен директор на благотворителната израелска организация OneFamily, която подкрепя семействата на жертвите на тероризъм, смята, че репортажът „разкрива пред света моралната абсурдност, при която убийците са глезени, докато семействата (на жертвите) са оставени да се справят с безкрайната загуба всеки ден“.

„Чуваме от много семейства дълбоко чувство на болка и унижение, тъй като самите убийци, които разрушиха живота им, се наслаждават на петзвездни условия“, казва той.

Кои са терористите в хотела?

В съботния си репортаж, в който цитира репортери, настанени в Renaissance Cairo Mirage, британската медия съобщава, че терористите са прекарвали време с роднини, които са долетели, за да бъдат с тях.

Сред бившите затворници, забелязани в хотела, са били: Махмуд Иса, който е в затвора от 1993 г. за участието си в отвличането и убийството на граничния полицай Нисим Толедано през предходната година; Самир Абу Нима, излежаващ доживотна присъда за бомбения атентат в автобус в Йерусалим през 1983 г., при който загинаха шестима души, включително 11-годишно дете; и Мухамед Завара, който участва в смъртоносна престрелка през 2024 г. близо до контролно-пропускателен пункт в района на Йерусалим.

Ще кандидатстват за постоянно пребиваване

Медията съобщи, че терористите ще кандидатстват за постоянно пребиваване и ще бъдат наблюдавани от местните сили за сигурност, а някои от тях възнамеряват да се преместят в Катар, Турция или Тунис.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня на 13 октомври Израел освободи около 250 затворници, осъдени на доживотен затвор, от "Хамас", "Фатах", "Палестински ислямски джихад" и други терористични групи. "Хамас" освободи в замяна последните 20 живи заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г.

Израел освободи и около 1700 жители на Ивицата Газа, задържани по време на войната в анклава, които не са участвали в нападението на "Хамас" на 7 октомври.

Daily Mail изчисли, че общата стойност на престоя на всички 154 депортирани бивши затворници в първия хотел в Кайро, където цените на стаите започват от 200 долара на нощувка, възлиза на над 39 000 долара на нощ. Не е ясно кой поема разходите за престоя на бившите затворници. От Marriott не са коментирали.