Войната в Украйна:

Войната в Газа приключи, обяви Тръмп и съжали, че няма Нобелова награда за мир

13 октомври 2025, 06:04 часа 245 прочитания 0 коментара
Войната в Газа приключи, обяви Тръмп и съжали, че няма Нобелова награда за мир

Войната в Ивицата Газа приключи. Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс. "Войната е приключена, разбирате ли това?", заяви Тръмп пред медиите, в отговор на въпрос за конфликта между Израел и "Хамас". Още: Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мира за Газа

Войната в Газа е приключена, разбирате ли това?

Той обеща също, че посещението му "ще бъде много специален момент". "Всички очакват с нетърпение да го изживеят", увери президентът на САЩ и съжали, че не е получил Нобеловата награда за мир. 

Още: "Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи, отбелязва Асошиейтед прес. 

Това е момент, според републиканския президент, за който е помогнала подкрепата на неговата администрация за действията на Израел, разбил иранските съюзници, включително "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Преговорите в Кайро: От "Хамас" поискаха гаранции за мир от Доналд Тръмп

"Много съм развълнуван за този момент", подчерта Тръмп преди излитането на президентския самолет "Еър форс уан". Според него много хора както в Израел, така и в арабските страни "аплодират" споразумението, постигнато с подкрепата на неговата администрация.

"Всички са изумени и развълнувани и ще прекараме невероятно", добави американският президент.

Още: 200 000 палестинци се завърнаха в Ивицата Газа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ивицата Газа САЩ война Израел мирен план Газа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес