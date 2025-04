Вулкан изригна в централната част на Филипините (ВИДЕА)

Вулканът Калнаон, който се намира в централната част на Филипините изригна на 8 април 2025 г., като изхвърли стълб от пепел на височина около четири хиляди метра, съобщи Philippine News Agency. По данни на филипинския институт по вулканология и сеизмология (Phivolcs), изригването на вулкана е започнало в 05:51 ч. местно време. Местните жители са евакуирани от опасната зона още през февруари 2024 г., когато се случи предишното изригване. В района на Канлаон е обявено повишено ниво на тревога.

An explosive eruption is currently occurring at the summit vent of Kanlaon Volcano that began at 5:51 AM today, 8 April 2025. The eruption is producing a voluminous bent plume approximately 4,000 meters tall that is drifting southwest. Pyroclastic density currents or PDCs… pic.twitter.com/eFXChTMuIE