Въоръжени бунтовници опитали да отвлекат бебето, родено под руините в Сирия (ВИДЕО)

Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи, че през последните 48 часа подкрепяни от Турция бунтовници са се опитали да отвлекат три пъти новороденото момиченце, което е едва на една седмица.

Според правозащитната организация бунтовниците, които контролират района на град Африн, са нахлули в болницата, където се намира бебето, и са нападнали директора Халид Атие и персонала на болничното заведение. "Здравето ми е наред, а детето е в безопасност, в перфектно здраве е", каза Атие. Той добави, че момиченцето не е предадено на никого, нито е осиновено, предаде БТА. "В момента тя е в болницата, а с нейния случай се занимават съдебните власти и прокуратурата", каза директорът на болничното заведение.

Today we got to meet the beautiful Syrian baby girl that was born under the rubble. The doctors in Syria treating her and others say they need help. There’s thousands of children who don’t have any safe place to live pic.twitter.com/dIBJXa4xYQ