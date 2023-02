Въпреки войната: Зеленски праща спасителни екипи на Турция

Стана ясно, че Зеленски е разговарял по телефона с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и го е информирал за решението си, като е изразил своите съболезнования за трагедията, сполетяла хората в Турция.

"Информирах за решението да изпратя група от спасители и оборудване от Украйна до Турция, за да помогнат за преодоляване на последствията. Те скоро ще пристигнат в засегнатите региони на Турция", написа още Зеленски.

Speaking to @RTErdogan, I expressed condolences over the tragedy that befell the 🇹🇷 people due to the earthquakes. I informed of the decision to send a group of rescuers and equipment from 🇺🇦 to 🇹🇷 to help in overcoming the aftermath. They will soon arrive in 🇹🇷 affected regions.