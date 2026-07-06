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В Индия откриха уникален полицейски участък (СНИМКИ)

06 юли 2026, 16:15 часа 411 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В Индия откриха уникален полицейски участък (СНИМКИ)

Първият изцяло женски полицейски участък отвори врати в столицата на Индия Делхи. В новия отдел всички служители са жени: от шефа до следователите и обикновените полицаи. Участъкът ще се занимава основно със случаи на домашно насилие, сексуални престъпления, преследване, тормоз и кибертормоз. В допълнение към разследванията, той ще предоставя правна и психологическа помощ на жертвите, както и провежда класове по самозащита, цифрова сигурност и права на жените.

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Идеята

Идеята е да се създаде място, в което жените и момичетата да могат да отидат без страх или неудобство, казват служители. Ръководителят на участъка Лакшми Сингх отбелязва, че основната задача на екипа е да гарантира, че жертвите могат спокойно да говорят за своите преживявания. Всички служителки са преминали специално обучение, включително и за работа с деца, предаде изданието "Гласная".

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Първото разследване

Първото оплакване идва два дни след отварянето на участъка. Бащата на момиче е съобщил, че възрастен съсед я е насилвал сексуално и я изнудвал с интимни снимки. Извършен е медицински преглед и е уредена среща с психолог. Заподозреният е избягал и в момента се издирва от полицията.

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Индия жени Делхи полицейски участък
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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