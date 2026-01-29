За да запази военно присъствие в Сирия, Путин се подмаза на "балансьора" Ал-Шараа (ВИДЕО)

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа, руският диктатор Владимир Путин и други висши длъжностни лица от двете страни се срещнаха в Москва на 28 януари - вероятно като част от продължаващите усилия на държавния глава на Сирия да балансира отношенията с чуждестранните сили и да разнообрази икономическите и отбранителните партньорства. Двамата обсъдиха присъствието на руските сили в Сирия, двустранното икономическо сътрудничество и визиите си относно настоящата ситуация в близкоизточната държава.

Руските сили поддържат присъствие във военноморската база в Тартус и военновъздушната база "Хмеймим" в провинция Латакия, която Москва отдавна използва за полети до Африка. При диктатора Башар Асад, верен съюзник на Кремъл, руснаците ползваха цели 6 бази в цялата страна. Асад обаче бе свален през декември 2024 г. от коалиция бунтовници, водена от "Хаят Тахрир аш-Шам", и така Ал-Шараа пое властта. Наскоро руските сили пък се изтеглиха от единствената си база в Североизточна Сирия на фона на сраженията между сирийската армия и Сирийските демократични сили (СДС/SDF) - предимно кюрдски бойци, врагове на Турция и дълго време партньори на САЩ в борбата срещу "Ислямска държава": Русия изтегля войските си от летище в Североизточна Сирия.

Останалите бази и запазването на руското присъствие са обект на постоянни преговори.

Путин ласкае сирийския президент

Путин изрази подкрепа за завземането от сирийското правителство на районите на изток от река Ефрат и нарече контрола на Дамаск над тези райони „важна стъпка“. Диктаторът не пропусна да поласкае Ал-Шараа. "Следим отблизо вашите усилия за възстановяване на териториалната цялост на Сирия и искам да ви поздравя за факта, че този процес набира скорост. Винаги сме се застъпвали за възстановяването на териториалната цялост на Сирия — Вие знаете това — и подкрепяме всички Ваши усилия в тази посока. Надявам се, че интеграцията на региона на Ефрат е безспорно важна стъпка в тази посока и ще допринесе за възстановяването на териториалната цялост на Сирия като цяло. Поздравяваме Ви за това. Много се радваме да Ви видим. Добре дошли, г-н президент", бяха думите на стопанина на Кремъл.

И Ал-Шараа отвърна на ласкателството: "Идвайки от летището, видях голямо количество сняг по пътя към Кремъл, така че си спомних историята от миналото. Спомних си с колко военни кампании някои страни са се опитали да достигнат Москва и как са се провалили заради смелостта на руските войници, и как природата също ви е помогнала в защитата на тази благословена земя. Затова молим Бог за нейната безопасност винаги".

На срещата присъстваха сирийският министър на отбраната генерал-майор Мархаф Абу Касра, сирийският министър на външните работи Асад ал-Шайбани, руският министър на външните работи Сергей Лавров, началникът на Главната разузнавателна дирекция на руския Генерален щаб адмирал Игор Костюков и няколко други висши сирийски и руски политически и военни длъжностни лица.

Как Сирия балансира между Русия, Украйна, Китай и САЩ

През последните шест месеца сирийски и руски военни представители провеждат редовни срещи, на които обсъждат военното присъствие на Русия в Сирия и възможностите за обучение и експертна помощ, които Москва може да предложи на сирийската армия. Моментът на посещението на Ал-Шараа в Москва е значим, като се има предвид продължаващият конфликт в Северна Сирия между армията на Дамаск и СДС. Целта е СДС да се съгласи да се интегрира изцяло в сирийските въоръжени сили.

Сътрудничеството на Ал-Шараа с Путин отразява по-широката му стратегия за международно сътрудничество, в която той се стреми да балансира отношенията на Сирия с чуждестранните сили. Настоящите отношения между Русия и Сирия се състоят от взаимноизгодни споразумения и договорености, които са се развили след падането на режима на Асад. От пролетта на 2025 г. сирийското правителство проявява все по-голяма готовност да се ангажира директно с Русия по икономически, военни и политически въпроси, които са изгодни за Дамаск. Според някои информации Русия и Сирия са обсъждали например разполагането на руски войски в южната част на близкоизточната страна, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Израел обаче е наложил вето на това предложение.

Ал-Шараа и неговото правителство са готови да засилят отношенията с Русия, за да постигнат взаимноизгодни цели при липса на международен натиск за прекъсване на връзките с Москва. Сирийският президент също така се е опитал да подобри отношенията с Украйна, въпреки че често се среща с руски официални лица. Дамаск е получил доставки на зърно както от Русия, така и от Украйна, което допълнително подчертава усилията на Ал-Шараа да балансира.

Той също така се стреми да развива връзките на Сирия с Китай, като същевременно балансира интегрирането на уйгурски бойци в редиците на сирийската армия, на което Пекин се противопоставя.

Ал-Шараа разговаря и с американския президент Доналд Тръмп, преди да замине за Москва. Middle East Eye твърди, че САЩ натискат Израел и Сирия да финализират споразумение за сигурност до март, като преговорите са близо до приключване. Основното препятствие е отказът на Израел да изтегли войските си от планината Хермон (Ермон), което счита за „червена линия“. Тръмп е казал на сирийския президент, че е дал на израелския премиер Бенямин Нетаняху един месец да сключи споразумението и че иска обединена Сирия.

