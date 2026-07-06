Сигнали за бомба в съдилищата на още три града

Два сигнала за бомба са получени в съдилищата на още два града. Служители на съда и прокуратурата в Търговище бяха изведени от сградата на Съдебната палата заради сигнал за взривно устройство. За сигнала потвърдиха за БТА и от полицията, и от пресслужбата на Окръжния съд. Полицейски служители започнаха проверки на място. Административният ръководител на Окръжния съд Татяна Даскалова е освободила служителите на институцията до 12:30 часа. До тогава се очаква да приключат проверките. Още: Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в Смолян

В същото време сигнал за поставено взривно устройство затвори съдебната палата в Ямбол. Той е получен около 9:38 часа тази сутрин, каза за БТА говорителят на Окръжния съд Румина Колева. Евакуирани са незабавно всички служители, магистрати и граждани от сградата, в която се помещават районните и окръжния съд и прокуратурата. На мястото има полицейски служители. Извършва се оглед, съгласно процедурата в такива случаи, казаха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Поради постъпил сигнал за поставено взривно устройство на официалната електронна поща на Окръжния съд във Видин сградата на Съдебната палата временно е затворена за посетители, съобщиха от съда.

На място служители на компетентните органи извършват проверка по сигнала. Магистрати, съдебни служители и граждани са били евакуирани от сградата.

От Окръжния съд допълниха, че след възстановяване на нормалния режим на работа обществеността ще бъде своевременно уведомена.

Сигналите постъпват обикновено по електронната поща, като подобни зловредни имейли днес са получени и в съдебните палати в други градове - Бургас и Смолян, казаха още от полицията в Ямбол. Още: Сигнал за бомба спря съдебното дело за АТВ катастрофата в Слънчев бряг