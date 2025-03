За втори път за 24 часа: Хутите взеха на прицел самолетоносач на САЩ (ВИДЕО)

Йеменските бунтовници хути "взеха на прицел за втори път за последните 24 часа американския самолетоносач "Хари Труман" с много балистични и крилата ракети, както и с дронове". Това се казва в тяхно съобщение в Telegram. Бунтовниците казаха, че са извършили атаката в отговор на ударите на САЩ в контролираните от тях територии в Йемен, включително град Сана. Те поеха отговорност за втората атака в Червено море, след като вчера също съобщиха за нападение срещу него, предаде АФП, цитирана от БТА.

The sustained strike campaign to degrade the Houthi’s ability to threaten commercial and naval shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden continues tonight, according to U.S. Central Command (CENTCOM). F/A-18Fs with Strike Fighter Squadron 11 (VFA-11) of Carrier Air Wing One… pic.twitter.com/osJjFqiBec

Лидерът на хутите Абдел Малик ал Хуси призова йеменците да излязат на масови протести днес срещу американските удари, нанесени в събота. По данни на хутите при тях са загинали 53 души, а 98 са били ранени.

В изявлението им се твърди, че за втори път днес са извършили безпилотна атака, насочена срещу самолетоносача на САЩ. Бунтовниците твърдят, че „успешно са осуетили“ атака от американския флот срещу Йемен. Както обикновено, няма доказателства за тези твърдения и те се считат за неверни.

The Houthis have just released a statement, claiming for the second time today to have launched a missile and drone attack targeting the USS Harry S. Truman (CVN-75) and its Carrier Strike Group in the Northern Red Sea, which they further claim “successfully thwarted” an attack… pic.twitter.com/iiX5bNfDPo