8 заблуди за храненето и добрата форма

View this post on Instagram

☝️😉 Храненето има огромна психологическа роля👯‍, затова е важно да проумееш, че #храната не може да ти бъде #враг, така както не може да ти бъде #приятел, душеприказчик, любовник и изобщо #емоционалензаместител от какъвто и да е вид! 🥐🥐 Храната е просто #гориво със съответна #енергийнастойност и степен на полезност за #тялото ти и функционирането му. 🏍🛵🏎 Гледай на нея като на количеството и вида #бензин, който сипваш в резервоара на колата. Още заблуди и #прозрения за храненето и добрата форма - в новата статия от @stefanterziyski на @actualno.at.home #хранене #nutrition #nutritioncoach #personaltrainer #онлайнтреньор #кондиционентреньор #fitnessblog #фитнессъвети #stefanterziyski #bestefficient #BeTheBestOfYou