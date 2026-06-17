SpaceX изпревари Amazon по пазарна оценка

Акциите на SpaceX поскъпнаха с 4,8 на сто във вторник и затвориха на цена от 201,80 долара, с което пазарната капитализация на компанията на Илон Мъск достигна около 2,655 трилиона долара. Така тя изпревари Amazon и дори се доближи до оценката на Microsoft, превръщайки се в една от най-високо оценяваните компании в света, предаде Ройтерс. Пазарната стойност на SpaceX е с около 800 милиарда долара по-висока спрямо оценката при рекордното първично публично предлагане миналата седмица.

Компанията надмина по капитализация Amazon, оценявана на около 2,646 трилиона долара, а в определени моменти от сесията доближи и Microsoft, чиято стойност е около 2,92 трилиона долара.

Ръстът беше подкрепен от силен интерес към акциите на компанията, която развива дейност в сфери като космическите технологии, изкуствения интелект и комуникациите. В началото на търговията цената на акциите достигна 225,64 долара, но впоследствие част от печалбите бяха заличени.

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Основен фактор за поскъпването е стартирането на търговията с опции

Според пазарни анализатори основен фактор за поскъпването е стартирането на търговията с опции върху акциите на SpaceX.

Данни на Trade Alert показват, че през първия час от търговията са били сключени над 500 000 опционни контракта, а до ранния следобед броят им е надхвърлил един милион.

"Това е компания за 2,5 трилиона долара, но начинът, по който се търгува, я кара да изглежда като една от т.нар. меме акции“, коментира Джо Салуци от инвестиционната компания Themis Trading.

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Според Брент Кочуба, основател на аналитичната компания SpotGamma, засилената активност на пазара на опции е допринесла за първоначалното покачване на цената. Пазарните участници, които осигуряват ликвидност на опционния пазар, често купуват или продават базовите акции, за да ограничат риска си, което допълнително усилва движенията в цената.

Оборотът с акции на SpaceX достигна около 61 милиарда долара и беше най-високият сред големите компании, листнати на американските борси през деня.

Поскъпването на акциите се случи на фона на спад при технологичните компании. Индексът на полупроводниковите компании SOX се понижи с около 3 на сто, а технологичният индекс Nasdaq Composite загуби 0,5 на сто.

Анализаторите предупреждават, че акциите на SpaceX вероятно ще останат силно волатилни заради високата оценка на компанията и ограничения брой свободно търгувани акции.

През миналата година SpaceX отчете приходи от 18,67 милиарда долара и нетна загуба от 4,94 милиарда долара след сливането с компанията за изкуствен интелект xAI.

Въпреки това инвеститорите очакват допълнително търсене на акциите през следващите седмици, тъй като компанията предстои да бъде включена в индекса Nasdaq 100. Това ще доведе до покупки от страна на индексни фондове и борсово търгувани фондове (ETF), които следват структурата на индекса.

Индексните доставчици FTSE Russell и MSCI също ще включат акциите на компанията в своите индекси съответно на 26 и 29 юни.