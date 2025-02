Искаха романтично пътуване до Венеция: Мъж и жена се оплакаха, че летели 4 часа с труп между тях (СНИМКА)

Мечтаното пътуване до Венеция на двойка от Австралия не започна добре - Мичъл Ринг и Дженифър Колин разказаха за "травматичен момент", в който се наложило да пътуват 4 часа с труп помежду си. Всичко започнало, когато жена починала на пътеката до тях по време на полета от Мелбърн до Доха. Впоследствие кабинният екипаж покрил трупа с одеяла и го поставил до мъжа за оставащите четири часа от полета, въпреки че имало и други свободни места. Необичайната история разказва BBC.

Married couple forced to sit next to woman’s body after she drops dead on 15-hour flight



A husband and wife say they were forced to sit next to a woman’s body for several hours after she dropped dead on a 15-hour flight. pic.twitter.com/X9yNkxXYcb