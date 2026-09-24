Не е правилно да се слага паметна плоча на човек, за който се твърди, че е извършил престъпления срещу деца

Думите от заглавието са на съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов - и касаят трагичния случай "Петрохан - Околчица". Той обаче уточни - не е правилно и да се руши плоча в памет на загинали в тази трагедия, за които никой не твърди, че са извършили някакво престъпление. Говорейки пред сутрешния блок на БНТ, той беше категоричен - всява се нарочно разделение, защото каквато и позиция да заемеш, винаги ще има кой да те атакува, че не си заел друга позиция.

Божанов добави и следното: Плочата на Петрохан е там от април, Слави Трифонов сега се сети за нея - ОЩЕ: Край на рекламата на хазарта: Божанов похвали ПБ, че работи с опозицията, оплака се от атаки