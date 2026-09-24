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Чукът като символ на нашето правосъдие: Една паметна плоча на Петрохан и едно Средновековие

24 септември 2026, 8:38 часа 478 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Слави Т. Трифонов
Чукът като символ на нашето правосъдие: Една паметна плоча на Петрохан и едно Средновековие

Една обществена и политическа фигура се похвали вчера, че е разбила с чук паметна плоча, сложена от майка на загинал младеж - ОЩЕ: Слави Трифонов унищожи паметна плоча на Петрохан (СНИМКА)

Случаят с шестте трупа на хижа Петрохан и под връх Околчица е достатъчно мрачен и уродлив сам по себе си. Но този акт на вандализъм, който, видно от множеството коментари във Фейсбук, получава одобрение и предизвиква задоволство, показва още по-грозната истина за нашето общество.

Ние сме незряло и инфантилно общество, което не се нуждае от доказателства и съд, както би било редно в една правова държава. Ние раздаваме правосъдие на площада и после се аплодираме за това. Ние си организираме онлайн съдилище и намираме изкупителна жертва в лицето на една почернена майка.

Официални разследвания, факти, доказателства - това на нас не ни е важно. Институции и закони също не ни трябват. Ние сме едно средновековно общество, което се възмущава, сочейки с пръст някого за "деградирал", не разбирайки, че самото то е деградирало.

Аз си мислех, че правосъдие у нас се раздава чрез законите на страната. Чрез съда. Заблуждавала съм се. Боя се, че скоро нашето общество ще поиска и линч за майката. Защо не? Все пак тя се "облича в жълто", примерно, вместо в задължителното черно. Това е достатъчно сериозен аргумент за нашето средновековно население.

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И след всичко това се учудваме, че тийнейджъри сами раздаваха правосъдие в Пловдив и убиха човек (случая с Георги Кузев). Те просто последваха примера на възрастните, не мислите ли?

Автор: Елена Страхилова

п.п. от главния редактор на Actualno.com Ивайло Ачев: По въпроса с беззаконието - правото и законите са създадени, за да не може всеки да казва кое е правилно и кое не е. Трябва да има общ консенсус какво може и какво не може. Категорично НЕ може който и да е друг да изземва функциите на съда и да раздава правосъдие. Защото съдът е призван да показва действителността такава, каквато е - според логиката на случилото се и доказателствата, които я подкрепят, не според щенията на когото и да е.

А господинът, така смело похвалил се как брани някакъв морал, да се сети защо партията му не е в парламента, щом е толкова достоен. Той всъщност се сеща много добре - затова и сега е в ролята, обект на този коментар.

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Петрохан Слави Трифонов паметна плоча авторски Ивайло Калушев
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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