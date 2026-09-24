Изненади на президентските избори: Хора на ГЕРБ биха могли да подкрепят Гюров Кандев, кметът на Елин Пелин дебне от засада

Няма да има много голяма интрига на президентските избори. Винаги може някой да се намеси в състезанието по неочакван начин, защото сме виждали изненади на местните избори с по-различна подкрепа за различните кандидати. Ще наблюдаваме нагласите на хората и тяхното намерение кого да подкрепят. Това заяви социологът Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" в ефира на bTV. Още: "Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания": Константин Вълков от ИК на Гюров и Кандев (ВИДЕО)

Според нея това, което може да се очертае като хипотеза е мнозинството на хората да послушат призива на ГЕРБ и да не подкрепят никого на първия тур на президентските избори.

Изненадите на президентските избори

Снимка: БГНЕС

Още: Емил Стоименов: Йотова и Вълчев ще водят България по европейския й път, без да загърбват националните интереси (ВИДЕО)

Геновева Петрова обаче е на мнение, че някои депутати от ГЕРБ биха могли да подкрепят двойката кандидати за президент и вицепрезидент - Андрей Гюров и Георги Кандев. Възможно е двамата да бъдат подкрепени и на втори тур, добави Петрова.

Социологът Андрей Райчев анализира, че центърът в политиката за президентските избори е празен. В центъра, който години, години тържествуваше, сега на изборите има две крила - леви и десни, където никнат като гъби 28 кандидати за президенти, посочи Райчев. Той смята, че кметът на Елин Пелин може да получи изненадваща подкрепа на президентските избори.

Андрей Райчев открои като друга възможна изненада на президентските избори - Костадин Костадинов-Петър Волгин, издигнати от "Възраждане" за кандидат за президент и вицепрезидент.

Той не очаква големи електорални бури на президентските избори.

Андрей Райчев е на мнение, че Илияна Йотова-Кирил Вълчев играят много силно, а Андрей Гюров и Георги Кандев го играят странно с видеа в ТикТок. Големият въпрос, според социолога, е къде ще отидат гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Геновева Петрова очаква също силно представяне на "Възраждане", но това би навредило на президента Илияна Йотова. "Ще има много силна кампания от страна на "Възраждане", но засега г-жа Йотова е в по-благоприятна позиция поне на старта", добави тя.

Петрова допълни, че ГЕРБ плащат електоралната цена и заради това не са издигнали кандидат за президент и вицепрезидент. Тя е на мнение, че формацията на Бойко Борисов пази сили за местните избори.

Още: Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината