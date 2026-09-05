17 години от трагедията с кораба "Илинден", когато загинаха 15 българи

В памет на загиналите преди 17 години 15 български туристи след потъването на атракционния кораб "Илинден" представители на българските дипломатически мисии в Скопие и Битоля поставиха цветя на паметника в тяхна чест на брега на Охридското езеро. В проявата участваха и представители на Българския културно-информационен център в Скопие, на общинската администрация в Охрид и на сдруженията на българската общност в Република Северна Македония.

Генералният консул на България в Битоля Петър Петров припомни трагедията, която стана на 5 септември 2009 г. в 10:30 часа местно време, когато "Илинден", превозващ 57 пътници от Охрид до манастира "Св. Наум", се преобърна и потъна. В него бе и група български туристи от Пирдоп, селата Антон, Рибарица, Мирково и Златица.

Петров изрази благодарност към моряците Васко Маркоски и Драган Наумовски от екипажа на кораба "Александрия", на Зоран Гилевски, капитан Петър Василев, капитана на кораба "Кристина" Васко Янев, на командира от близкото армейско поделение Раде Буджаковски, дежурния офицер Влатко Димановски и подчинените им войници, както и на жителите на Охрид, включили се в спасяването на българите от потъващия кораб.

Още: Български гмуркач се удави в Охридското езеро

Вече 17-та година представители на българските дипломатически мисии в Северна Македония отбелязват трагичния инцидент, а паметникът на загиналите бе открит на 5 септември 2020 г., припомня БТА.