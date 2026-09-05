От "черната овца" до бързата лента: Гърция ще бъде сред най-развитите икономики до 2030 г.

Гръцкият вицепремиер Костис Хадзидакис заяви, че страната му има за цел до края на десетилетието не само да се опита да преодолее изоставането си спрямо по-напредналите страни в Европа, но и да стане една от тях. Гърция трябва да премине в "бързата лента". Това той каза на 3-тата икономическа конференция "Имерисия" под надслов "Гърция на утрешния ден – преосмисляне на растежа в Югоизточна Европа", предаде БТА агенция АНА-МПА.

Хадзидакис заяви, че това не е нереалистична цел, като се има предвид колко много са се променили нещата през последните години.

Вицепремиерът подчерта, че през 2019 г. основният приоритет е бил възстановяването на нормалното състояние на икономиката, намаляване на публичния дълг и безработицата, която е достигнала 18%, привличане на инвестиции, които са били спаднали до рекордно ниски нива. Много от целите, поставени по онова време, вече са постигнати, като икономиката отбелязва растеж, надвишаващ средния за Европа, подчерта той. Освен това са създадени над 560 000 нови работни места, инвестициите постоянно нарастват, а износът е достигнал безпрецедентни нива.

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Хадзидакис отбеляза, че Гърция е преминала от статута на "черната овца" на Европа към признаването ѝ като стълб на икономическата и политическата стабилност в един разтърван от проблеми регион.

Икономическата програма на управляващата партия "Нова демокрация" за Гърция през 2030 г. ще се основава на три основни стълба: първо, фискална надеждност; второ, продуктивна трансформация на икономиката; трето, гарантиране, че растежът ще достигне до всеки грък, независимо къде живее.

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