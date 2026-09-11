"Повратна точка в Сърбия": ЕНП може да изхвърли Вучич преди изборите

След погребението на воненопрестъпника Ратко Младич в Сърбия, който беше осъден за геноцид заради клането в Сребреница, всъщност поставя под въпрос продължаването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това става ясно от интервю на европейския комисар по разширяването Марта Кос пред „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, цитирано от черногорският вестник "Победа". „Как можеш да почетеш някой, който е бил осъден като военнопрестъпник“, пита Кос в интервю за немски вестник.

„Ако отида в Белград в тази ситуация, където толкова много хора – и не говоря само за политици – прославят военнопрестъпник, никога повече няма да мога да погледна майките от Сребреница в очите“, посочва тя. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани

Отговорността на политиците в Сърбия

Комисарят припомня, че войната в Босна и Херцеговина приключи преди 31 години и подчертава, че е отговорност на политическото ръководство да лекува раните от миналото, вместо постоянно да сипва нова сол в тях.

На директен въпрос на журналист дали Сърбия е по-подходящ кандидат за членство в ЕС, Кос отговори без колебание:

„След събитията от последните няколко дни в Сърбия, трябва да седнем и да изясним този много важен въпрос. Сърбия е в повратна точка.“

Тя добавя, че процесът на присъединяване изисква справяне с миналото, истинско помирение, но също така ясно върховенство на закона и стратегическа ориентация на страната, и че Брюксел трябва да проучи до каква степен Сърбия все още е сериозна по отношение на европейския си път.

Кос обяви, че първо ще обсъди ситуацията с председателя на Европейската комисия и че ключовият момент ще бъде краят на септември, когато Комисията представи доклад за готовността на Съюза за нови членове. Този документ, каза тя, би могъл да бъде отлична основа за стратегически дебат между лидерите на държавите членки на Европейския съвет през октомври.

На въпроса дали преговорите с Белград могат да бъдат официално замразени – съдба, която вече е сполетяла Турция и Грузия – комисарят заяви, че е готова да направи всичко възможно, за да запази Сърбия на европейския път.

Тя обаче посочва, че това е в ръцете на самата Сърбия – не само на нейните политици, но и на нейното население, а изборите предстоят скоро. В отговор на този геополитически натиск Европейската комисия иска да се откаже от старата логика „всичко или нищо“ и да предложи по-дълбока секторна интеграция в стратегически области като енергетика, транспорт и критични суровини на онези страни, които споделят европейските ценности, но се нуждаят от повече време за преговори. ОЩЕ: "ЕС трябва да промени политиката си за Сърбия": Европейски докладчик с препоръка след погребението на Младич

Партията на Вучич може да бъде изхвърлена от ЕНП

Германският вестник припомня, че натискът върху Белград нараства и от други нива. Освен суровите осъждания на Урсула фон дер Лайен и Антони Коща, ръководителят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер най-остро осъди официалните почести за Младич.

В рамките на EVP тече процес, който може да доведе до изключване на Сръбската прогресивна партия (SNS) на Вучич от тази най-силна политическа групировка в Европа.

Това се случва преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври, след които Вучич, чийто президентски мандат изтича догодина, би могъл да премине към поста министър-председател, заключава „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“. ОЩЕ: След близо две години протести: Вучич официално разпусна парламента и насрочи нови избори