Еди Рама: ЕС стана по-смел благодарение на Путин

„ЕС стана по-смел благодарение на Путин. Той някак си ги събуди, защото бяха в някакъв сън и повтаряха едно и също нещо. И тогава осъзнаха, че животът не е толкова красив и че трябва да се обединят. Благодарение на Путин ЕС стана по-смел, а НАТО по-силно. Сега те са в нова фаза. Виждам промяна. Единственият въпрос е дали ще действат бързо или ще чакат някои да загубят изборите и тогава ще започнем отначало “, каза албанският министър-председател Еди Рама, чиято страна е кандидат за член на Европейския съюз.

Албанският премиер даде интервю за Euronews Serbia, в което подчерта, че Западните Балкани са в по-добра позиция от всякога и че Европа се нуждае от региона повече от всякога, предаде македонската медия "Вечер".

Защо идеята за "Отворени Балкани" е била лоша?

Еди Рама коментира и идеята за „Отворени Балкани“ и даде своя прочит защо тя не е получила по-голяма подкрепа. „Това беше „ужасна идея“ само по една причина – защото аз и Вучич стояхме зад нея. Ако бяхме взели нашите имена и бяхме добавили още две, щеше да е чудесна идея. Както всичко на Балканите – ако я бяхме видели да идва от друг източник, разбира се, щеше да е чудесна идея“, каза той, добавяйки: „И разбира се, това е чудесна идея, защото точно това ще направим, за да бъдем част от Европейския съюз. Но се сблъска с обструкция, което е добре, това е процес. Нямам възражения срещу това. Но изигра своята роля и тласна нещата напред“, обясни още албанският премиер. ОЩЕ: "Фламинго революция" против луксозния проект на Тръмп "иска главата" на Еди Рама (ВИДЕО)