Заради скандалното й изказване: Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата

Косово обяви сръбския министър на държавната администрация и местното самоуправление Снежана Паунович за персона нон грата, като ѝ наложи постоянна забрана за влизане или транзитно преминаване през страната, предаде македонското издание "Рацин". Решението е взето, след като Паунович заяви, че „ако беше на мястото на Слободан Милошевич, щеше да прочисти етнически Косово през 1998 г.“, съобщи „Коха“.

Остра реакция от Косово

Временно изпълняващият длъжността министър на вътрешните работи Джелял Свекла заяви, че езикът на Паунович е продължение на държавната политика, довела до десетилетия насилие, престъпления и опити за прогонване на албанци от земите им. Той добави, че подобни изявления трябва да бъдат категорично осъдени от всички страни.

„Като министър на вътрешните работи на Република Косово, днес взех решение за обявяване на Снежана Паунович за персона нон грата, нежелано лице, с постоянна забрана за влизане или транзитно преминаване през Република Косово. Ерата, в която албанците бяха потискани, избивани и подлагани на етническо прочистване, приключи веднъж завинаги“, написа той във Facebook.

Свекла добави, че всеки опит за възраждане на идеологии, свързани с етническо прочистване или заплахи срещу Република Косово, „ще бъде посрещнат с твърд, правен и институционален отговор". ОЩЕ: Сръбски министър: Ако бях Милошевич - щях да прочистя етнически Косово през 1998 г.