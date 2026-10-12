Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България

Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции след завръщането на Ива Михайлова, това коментира евродепутатът Андрей Ковачев в предаването "Още от деня" по БНТ. Според Ковачев случаят трябва да се разглежда изцяло като хуманитарен.

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"Току що на срещата, която започва на ЕНП в Италия информирах и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен за ситуацията и смятам, че няма от какво Скопие да се оплаква от България, какво точно е направила България проблематично. Абсолютно нищо, ние сме поставили, разбира се, хуманитарният проблем с Ива Михайлова на всички нива", обясни Ковачев.

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