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Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България

12 октомври 2026, 21:40 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България

Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции след завръщането на Ива Михайлова, това коментира евродепутатът Андрей Ковачев в предаването "Още от деня" по БНТ. Според Ковачев случаят трябва да се разглежда изцяло като хуманитарен.

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"Току що на срещата, която започва на ЕНП в Италия информирах и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен за ситуацията и смятам, че няма от какво Скопие да се оплаква от България, какво точно е направила България проблематично. Абсолютно нищо, ние сме поставили, разбира се, хуманитарният проблем с Ива Михайлова на всички нива", обясни Ковачев.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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