Баба наля бензин вместо вода на бебе в Сърбия

Истински ужас се е разиграл днес в детска градина в сръбския град Блаце след като 18-месечно дете неочаквано е изгубило съзнание след поглъщане на бензин. Оказва се, че бабата на детето погрешка е сипала бензина в бутилката му с вода, от която то изпило само една глътка. Тази глътка обаче била достатъчна, за да предизвика аспирация и загуба на съзнание, пише македонската медия press24.

Бебето е в болница

Била повикана линейка. Под знака „спешно“, във връзка с педиатъра, малкото дете първо е преместено в болницата в Прокупле, а след това поради сериозността на състоянието е транспортирано до Университетския клиничен център в Ниш.

По първоначални данни детето се е натровило с бензина.

Други подобни инциденти

Припомняме, че през лятото 20-месечно момиченце почина след задавяне със сувлаки на гръцкия остров Крит. Момиченцето се хранило със семейството си и веднага след инцидента е откарано в болница. Лекарите са извадили сувлакито от дихателните му пътища и са му правили изкуствено дишане и сърдечен масаж повече от час, но не са успели да го спасят, твърди губернаторът на Венизелио, К. Дандулакис пред Cretalive.

През ноември 2025 г. 13-годишно момиче почина след като се задави в училище в Пирея. Инцидентът е станал в специално начално училище в Пирея, което обучава деца с аутизъм, когато дихателните пътища на момичето са били блокирани по време на хранене, което е довело до сърдечен арест. ОЩЕ: 13-годишно момиче се задави до смърт в училище в Гърция