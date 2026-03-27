Гърция с протестна нота до САЩ: Мелания се намесила в спора за името на Македония

27 март 2026, 8:40 часа 545 прочитания 0 коментара
Скандал по оста Скопие - Атина с участието на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Гръцкото посолство във Вашингтон предприе официални действия след изказване на Мелания Тръмп, в което тя нарече Република Северна Македония просто "Македония", предаде онлайн изданието "Грийк Рипортър".

Реакцията идва след реч на първата дама на САЩ по време на събитие по-рано тази седмица, съобщават дипломатически източници.

Гърция е поискала коригиране на използваната терминология в официалните записи и бъдещи комуникации. Това е станало, след като от гръцкото посолството са се свързали със съответните институции в САЩ.

Грешката причинява "причинява регионално объркване относно гръцката културна идентичност"

Позицията на Атина е, че употребата на името "Македония" не съответства на договореното в Преспанското споразумение, което предвижда задължителното използване на името "Северна Македония" за славянската гръцка съседка във всякакъв официален и публичен контекст.

Дипломатическата реакция е мотивирана от принципа erga omnes, заложен в споразумението, както и от необходимостта да се избегне объркване, свързано с географското и историческото значение на термина "Македония" за Гърция, посочва изданието. От Атина подчертават, че определението "Северна" е правно обвързващо и съществен елемент от международния договор, предаде БТА.

"Използването на името "Македония" за обозначаване на суверенната държава със столица Скопие не само игнорира международните договори, но и причинява регионално объркване относно гръцката културна идентичност", се казва в съобщение на гръцкото посолство.

Този казус отразява чувствителността на въпроса за името и показва, че гръцката дипломация продължава да следи стриктно за спазването на договореностите, включително в публични изявления на международни представители, заключва онлайн изданието.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Македония Мелания Тръмп Гърция САЩ Република Северна Македония Северна Македония
