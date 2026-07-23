„Благодаря ти, Тръмп, че ни обедини“: Водни оръдия отблъснаха протестиращите албанци (ВИДЕО)

Албанската полиция използва водни оръдия и сълзотворен газ в четвъртък, за да разпръсне протестиращи, които хвърляха яйца и бутилки по служителите на реда, при поредното избухване на демонстрации, предизвикани от плановете на зета на Тръмп Джаред Къшнър да построи курорт за милиарди долари, предаде гръцкото издание Kathimerini, което се позовава и на информация на Reuters.

Безредиците пред парламента бяха рядък сблъсък в рамките на типично мирните протести, които се провеждат от близо два месеца в Тирана срещу това, което активистите наричат ​​корупция и заплаха за дивата природа от строителните проекти по крайбрежието на Адриатическо море.

Протестиращите наричат ​​движението си „революция на фламинго“ на името на птиците, които се събират в защитена влажна зона, където зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Къшнър, иска да построи луксозни хотели.

„Благодаря ти, Тръмп, че ни обедини“, скандираха протестиращите.

Albania Protest Over Kushner-Linked Resort Turns Violent pic.twitter.com/AugxZ5fAo1 — Firstpost (@firstpost) July 23, 2026

Курортът "Къшнър" и протестите



Курортът Къшнър и други проекти за развитие са силно подкрепени от премиера Еди Рама, който казва, че протестите са изкуствени и подстрекавани от политическите му опоненти.

„Тук съм, за да изгоня правителството“, каза протестиращ, който се представи като Пиро. „Рама трябва да си ходи, той е крадец.“

„Ще продължим с протестите, за да им окажем натиск“, каза 27-годишният Ноел Леша. „Ако няма натиск, те ще продължат да продават Албания.“

Reuters съобщи този месец, че албанските прокурори подозират, че базиран в Маями бизнесмен, който е продал земя за курорта на предприемачи, работещи с Къшнър, е фалшифицирал документите за собственост. Бизнесменът, обвинен и в пране на пари от контрабандисти на кокаин, отрича обвиненията, а предприемачите казват, че вярват, че сделките със земя са валидни.

Къшнър рекламира плана за курорта на девствен бряг, който, както твърди, той и съпругата му Иванка Тръмп са видели от яхта, но се въздържа от публични коментари след избухването на протестите. Разработчиците потвърдиха, че Къшнър е инвеститор, но не уточниха каква е неговата роля или колко е инвестирал.

По-рано тази година избухнаха насилствени сблъсъци, тъй като протестиращите поискаха оставката на заместничката на Рама, Белинда Балуку, заради предполагаема корупция. Балуку беше уволнена. ОЩЕ: Проектът на зетя на Тръмп в Албания е "благословия": Албанците не са съгласни с Еди Рама и са по улиците (ВИДЕО)