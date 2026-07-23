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Не ходете без риза в курортите на Черна гора: Вече има глобени

23 юли 2026, 13:50 часа 367 прочитания 0 коментара
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Не ходете без риза в курортите на Черна гора: Вече има глобени

Около 10 са глобените за неспазване на правилата за прилично облекло от началото на туристическия сезон в Будва, съобщи черногорската медия Vijesti, позовавайки се на ръководителя на общинската полиция Милош Бурашевич. Общинската полиция в Будва наказва тези, които се разхождат из града без риза. Въпреки че това решение е в сила от няколко години, Общинската полиция продължава и това лято със засилен контрол и наказания на тези, които не спазват разпоредбите.

Глобата в Будва е размер на 200 евро.

Къде още важи правилото?

И шестте крайбрежни общини на Черна гора – Херцег Нови, Котор, Тиват, Будва, Бар и Улцин – имат забрана за носене на бански костюми или без горнище, освен в зоните за къпане. Нарушенията на дрескода се наказват с глоби до 1000 евро в някои общини, пише черногорската медия primorski.

Припомняме, че правилото в Улцин беше въведено през май тази година. Черногорският курортен град Улцин ще преследва туристите това лято. Местният парламент реши да глобява между 150 и 500 евро туристите, които се разхождат по бански или без дрехи извън зоната за къпане. Новината съобщи черногорската медия Vijesti.me. Целта на новите правила е да защитят комуналния ред, достойнството на града и поддържания вид на обществените пространства. ОЩЕ: Курорт в Черна гора ще преследва туристите: Бански само на плажа или 500 евро глоба

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Черна гора бански дрехи лято глоби Будва
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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