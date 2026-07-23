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Откриха тялото на обявена за издирване 81-годишна жена

23 юли 2026, 16:51 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Откриха тялото на обявена за издирване 81-годишна жена

Тялото на издирваната 81-годишна Бояна Стоянова е открито във вилна зона край Хасково, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Хасково. По първоначални данни при огледа не са установени следи от насилие. Продължават процесуално-следствените действия и работата по изясняване на обстоятелствата около смъртта на жената. Още: Продължава издирването на изчезналата жена в Чепеларе

Полицията обяви общодържавното издирване на жената на 22 юли, след като близките ѝ съобщили, че е напуснала дома си на булевард „Освобождение“ в Хасково около 18:00 часа на 20 юли и оттогава е в неизвестност. В издирването участваха служители на Районното управление в Хасково и на Областната дирекция на МВР, близки на жената, беше включено и обследване на района с дрон. Още: Откриха останките на изчезнала жена в столичен парк

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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