За първи път: Близки на загиналите в "Петрохан" влязоха в хижата

След като полицията свали охраната на хижа "Петрохан", в четвъртък органите на реда предадоха достъпа до имота на упълномощени близки на загиналите и техни представители, за да се установи състоянието на хижата. Така за пръв път от шест месеца те могат да огледат сградата и двора, където се случиха трагичните събития от 1 февруари. Близките са организирали частна охрана на хижата и засега до нея няма да се допускат външни лица. Процедурата по въвеждане във владение се извършва от съдебен изпълнител, пише bTV.

Заради процедурата достъпът до района временно отново е ограничен. Пътят към имота, който беше затворен веднага след откриването на първите тела и остана недостъпен до края на април, днес е охраняван от три полицейски патрула, които не допускат външни лица до приключване на действията.

Все още не е ясно колко време ще продължи въвеждането във владение. След приключването на процедурата се очаква достъпът до района да бъде възстановен. Голяма част от хижата е изгоряла и предстои обследване дали влизането в нея е безопасно.

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Припомняме, че на 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев. Разследващите към момента са категорични, че в Петрохан става дума за самоубийства, а в кемпера Калушев е застрелял двамата си последователи и после се е самоубил.

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Наследството

По данни на "24 часа" майката на Ивайло Калушев ще наследи хижа "Петрохан", където синът ѝ е живял с петимата си последователи. Въпреки появилите се твърдения, че Иво Калушев в завещание оставя всичко свое на 22-годишния Николай и 15-годишния Александър, такова не е намерено. Единствената, която заговори за завещание, беше майката на Николай - Ралица Асенова. В свои медийни участия тя обяви, че няма как той да убие младежите, защото били най-близките му хора. И задаваше въпроса възможно ли е, ако е възнамерявял да ги убива, да им завещава имуществото си. Такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър.

Тъй като Калушев няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г., единствен негов наследник се явява майка му Стела Майсторова. Освен "Петрохан" Стела Майсторова ще наследи и 5-те дка земя около хижата, купени от сина ѝ в края на 2021 г., къщата в странджанското с. Българи, от която той и двамата младежи се връщат дни преди смъртта си, къща с двор в Дряново, която тя и вторият ѝ съпруг Николай Майсторов даряват на Иво, както и превозни средства, сред които и иззетият като веществено доказателство кемпер.

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