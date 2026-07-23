След удара срещу танкер в Черно море край Румъния: Загина един от моряците

Един от тримата пострадали моряци при пожара на кораба Gas Lisbon край румънския черноморски бряг е починал в четвъртък сутринта в болницата в окръг Тулча, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Става въпрос за 46-годишен мъж с изгаряния от 30% от телесната си похвърхност, съобщиха от Министерство на здравеопазването за румънската агенция. Припомняме, че в нощта на 20 срещу 21 юли вероятно вследствие на руски удар избухна пожар на борда на търговския кораб Gas Lisbon, танкер за пропан-бутан под либерийски флаг, плаващ в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 14 морски мили от град Сфънту Георге.

Корабът е отплавал от пристанището на Александрия (Египет) и се е насочвал към Рени (Украйна), превозвайки товар от над 3790 тона пропан и екипаж от 17 души.

Ранените

Властите са се намесили, за да спасят членовете на екипажа. Трима от тях са ранени и са хоспитализирани в Тулча. Двама от тях са получили изгаряния на около 10-15 процента от тялото, а третият е имал многобройни наранявания и кръвотечение, като същият е починал в четвъртък сутринта. ОЩЕ: Пожар на борда на танкер в Черно море, Румъния обвини Русия и "незаконната ѝ война" (ВИДЕО)

Ударът е бил извън териториалните води на Румъния

Държавният глава Никушор Дан съобщи във Facebook, че през нощта от понеделник срещу вторник корабът за пропан-бутан Gas Lisbon, плаващ под либерийски флаг, е бил ударен извън териториалните води на Румъния, край румънското крайбрежие.

„Държавните институции са в готовност и ще изяснят обстоятелствата, причините и отговорностите, свързани с този сериозен инцидент, най-вероятно част от незаконната агресия на Руската федерация срещу Украйна“, написа Никушор Дан. ОЩЕ: Заради неизвестен дрон: Вдигнаха изтребители и хеликоптер в Румъния