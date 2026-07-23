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Вучич: Никой европейски лидер не знае през какво съм преминал

23 юли 2026, 16:36 часа 573 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич: Никой европейски лидер не знае през какво съм преминал

Сръбският президент Александър Вучич заяви в интервю за австрийската преса, че никой европейски лидер не е преживял това, през което е преминал той през последните години, поне не напоследък, предаде Радио и телевизия на Сърбия. В първия епизод на подкаста „Майсторски клас с Райнер Новак“ главният изпълнителен директор на ежедневника „Пресе“ разговаря с президента на Сърбия, а на въпроса дали се е променил през последните 10 години и дали е станал „по-авторитарен“, Вучич отговаря на Новак, че ако вярва в това, му е трудно да го промени.

Той се оплака, че срещу него са разпространени огромен брой лъжи, като спроед него става въпрос за използването на звуковото оръдие срещу протестиращите студенти, както и за участието му в Сараевското сафари, което той отрича.

"В крайна сметка всички тези неща се оказаха лъжи. А после? Кой ще обясни на хората, че трябва да слушат всички онези неща, които разгневиха обществеността тук. Това е несправедливо поведение“, каза Вучич.

Как се е справил?

Той заяви, че се е справил с това благодарение на месеци упорит труд и всеотдаен подход. „Мога да кажа сега - след три месеца ще спечелим в много по-демократични избори, отколкото имат много страни. Ако това е признак на автокрация... Не бих казал така. Не можеш да спечелиш без план, програма, добри хора, без желание да развиваш Сърбия, да направиш Сърбия икономически силна“, уточни Вучич. ОЩЕ: Вучич: Никой европейски лидер не знае през какво съм преминал

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Сърбия Александър Вучич Сараевско сафари
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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