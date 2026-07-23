След епидемията: Тревога за водата в още един македонски град

След епидемията в Гостивал и оконите населени места - тревога за водата има и в Крушево. Това е така, защото Центърът за обществено здраве - Прилеп предупреди, че водата от градския водопровод в Крушево е бактериологично неизправна и не е годна за пиене, предаде 4news.mk. Липсата на остатъчен хлор и наличието на бактерии с чревен произход е установено при редовен мониторинт на Центъра за обществено здраве в Прилеп.

Всички компетентни институции, както и Комунално предприятие „Комуна“ – Крушево, са били уведомени за ситуацията на 23 юли, за да се предприемат необходимите мерки.

Допълнително от ЦОЗ - Прилеп съобщиха, че при анализа на водата от крайпътните чешми „Бензинска помпа“ и „Света Петка“, взет на 20 юли, са установени и бактериологични дефекти, поради което водата от тези чешми не трябва да се използва за пиене.

Препоръките към жителите

Центърът за обществено здраве препоръчва на жителите да използват само бутилирана вода за пиене. Водата от градския водопровод може да се използва за лична хигиена, приготвяне на храна, пране и миене на съдове, само ако е преварена поне 10 минути предварително.

Тези препоръки ще останат в сила, докато не бъдат получени три последователни правилни водни проби, след което обществеността ще бъде информирана своевременно. ОЩЕ: Екстремно ниво на бактерии във водата: Ясна е причината за епидемията в Северна Македония