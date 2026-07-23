След сигнал за въздушна тревога: Румъния вдигна два изтребителя F-16

Населението в източния румънски окръг Тулча получи предупреждение през системата RO-ALERT, а два изтребителя F-16 и един хеликоптер на военновъздушните сили бяха вдигнати, след като радарите засякоха сигнали източно от град Сулина, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА. Системата за радарно наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла днес в 12:02 часа местно (и българско) време прекъсващи сигнали източно от Сулина, окръг Тулча, а Националният център за военно командване е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации за прилагане на мерки за предупреждаване на населението. Още: Дрон, идващ от Беларус: Въздушна тревога прати литовците в убежища (ВИДЕО)

В резултат на това в 12:17 часа е издадено предупреждение чрез системата RO-ALERT. "Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили от военновъздушната база във Фетещ, намиращи се на мисия по охрана на въздушното пространство под командването на НАТО, и един хеликоптер ПУМА СОКАТ на румънските военновъздушни сили излетяха в 12:24 часа и съответно с 12:36 часа. След прелитане над зоната, където бяха засечени сигналите, пилотите не потвърдиха наличието на въздушна цел нито визуално, нито чрез радарите на борда. Въздушната тревога беше прекратена в 13:29 часа", се посочва в съобщение на министерството. Още: След удара срещу танкер в Черно море край Румъния: Загина един от моряците