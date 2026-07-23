Бурите взеха жертва в Албания (ВИДЕО)

61-годишен рибар беше намерен мъртъв в морето край бреговете на Южна Албания във вторник, предаде албанската медия Albanian Daily News. Предварителните данни сочат, че той се е удавил, след като е отишъл да лови риба. Полицията откри и потъналата лодка на жертвата в района, което затвърди първоначалните подозрения, че инцидентът може да се е случил по време на мощна буря, която удари региона предната вечер.

Разследващите разглеждат два възможни сценария: случайно удавяне, причинено от тежки метеорологични условия, или евентуално самоубийство. Властите заявиха, че разследването продължава и все още не са постигнати окончателни заключения.

Жертвата, идентифицирана като Михал Зой, е открита близо до островите Ксамил, близо до крайбрежния град Саранда. Още: Буря или апокалипсис в България: Вятър обърна тир, мълния предизвика пожар (ВИДЕА)

Според полицията жертвата е била разведена, а децата ѝ живеят в съседна Гърция. Съобщава се, че не е имал близки роднини в Албания освен сестра.

Ситуацията в Саранда се влоши за миг

Кадри в социалните мрежи показват как бурята връхлетява албанския град Саранда. В разгара на пика на лятото, една от най-силните бури от години удари Саранда. За по-малко от час градът премина от слънце, плажове и щастливи туристи към проливен дъжд, силни ветрове и наводнени улици. За щастие, бурята отмина бързо и само час по-късно Саранда започна да се връща към живот, пишат saranda_events в Instagram.