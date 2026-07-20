Историческо ниско ниво на Дунав: Останки от унгарски кораб изплуваха на повърхността (СНИМКИ)

Останки от унгарски кораб, за който се смята, че е потънал преди 90 години, изплуваха в Хърватия, а причината за това са исторически ниските нива на река Дунав, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на местната власт. Мястото, където това се случва е близо до град Опатовац, който принадлежи към община Ловас и който се намира между Вуковар и Илок. Така на практика историята буквално е изплувала от река Дунав. За тази цел общината публикува снимки и информация на официалния уебсайт, за да съберем колкото се може повече информация от местни жители, историци и всеки, който може да знае нещо за този кораб. Каква е историята на кораба? "Вече получихме ценна улика - вестникарска статия от 1937 г., която говори за потъването му“, каза кметът на Ловас Леа Видич.

„Някои местни жители казват, че преди около петнадесет години са забелязали само малък силует, но не помнят кораб да е бил видим по този начин“, казва той. Той казва още, че местен жител на Опатовац е намерил вестникарска статия от 1937 г., в която подробно е описан инцидентът, за който се предполага, че е свързан с кораба, чиито останки са видими отново днес. Според тази статия, унгарският товарен кораб „Фултън“ е теглил баржа на Австрийската параходна компания, натоварена с до 50 вагона въглища, към Нови Сад. Близо до Опатовац е станала катастрофа, чиято причина никога не е била установена, и баржата е потънала заедно с товара. В статията се посочва още, че комисиите на Австрийската параходна компания и Пристанищната администрация на Вуковар, след оглед на място, са установили, че корабът с товара му е напълно изгубен. "Ако Дунав продължи да се отдръпва, може да станем свидетели на още повече строителство. Въпреки че вероятно е бил покрит с речен пясък през десетилетията, това е уникална възможност да документираме част от историята на реката ни“, каза кметът на Ловас, Леа Видич. Исторически ниски нива на Дунав Дунав край Батина е достигнал най-ниското си ниво, откакто се регистрират нивата на водата на тази измервателна станция. След като преди няколко дни беше измерено рекордните -101 сантиметра, нивото на водата продължи да пада. Според хидрологичния доклад на DHMZ, публикуван вчера сутринта, то е било -108 сантиметра край Батина. Това е с цели 24 сантиметра по-ниско от предишния исторически минимум от 2022 г., когато нивото на водата беше измерено на -84 сантиметра.