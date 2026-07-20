Внимание, шофьори: Румъния въведе ограничения за движение по моста над Дунав в Браила

Нови ограничения за движение ще бъдат въведени, считано от понеделник, 20 юли 2026, по моста над Дунав в Браила, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавйки се на информация на Националната компания за управление на пътната инфраструктура (CNAIR) във Facebook. Целта на въведените ограничения е да се изгради отводнителният канал, съобщава още румънската медия.

Не става дума за "Дунав мост" 1 и 2

Макар и да пресича река Дунав - не става въпрос за мостовете "Дунав мост" 1 и 2, които свързват България и Румъния.

Мостът над Браила е румънски

Мостът над Дунав при Браила се намира изцяло на територията на северната ни съседка и свързва два румънски региона — Мунтения (на западния бряг) и Северна Добруджа (на източния бряг). ОЩЕ: Правят ли се проверки по границите с Румъния, въпреки че сме в Шенген? МВР и Агенция "Митници" отговарят

Известен като „Златната порта на Румъния“ - това е най-дългият висящ мост в страната и вторият по големина в Европа.

Официално открит през юли 2023 г., той е дълъг 1975 м с централен отвор от 1120 м и свързва регионите Молдова и Добруджа, драстично съкращавайки пътя към Черно море. ОЩЕ: Без такса на Дунав мост при Русе: Ето кога шофьорите ще преминават напълно безплатно