Само защото е българин: Люпчо Георгиевски изгуби дело в Северна Македония, обръща се към Страсбург

Македонският българин Люпчо Георгиевски изгуби дело в Северна Македония, с което той обжалваше условната си присъда от миналата година, потвърди за Actualno.com самият той. "Сега беше последна инстанция, което означава, че официално съм осъден", разказа пред медията ни Георгиевски. Той определи случилото се като целенасочено действие срещу българската общност, срещу него като председател на Клуб "Иван Михайлов" и срещу всеки, който публично каже, че е българин.

Припомняме, че преди година Георгиевски получи условна присъда за разпространение на расистки и ксенофобски материали, защото цитирал в социалната мрежа думи на Иван Михайлов. Впоследствие той обжалва, но наскоро последната инстанция в лицето на Апелативен съд - Битоля отхвърля жалбата му като неоснователна, с което условната му присъда се запазва.

"Прави се показно да видят хората какво ще се случи, ако кажаат, че са българи", смята още Георгиевски. ОЩЕ: След присъдата: Парламентът покани Люпчо Георгиевски на изслушване

Обръща се към Страсбург

Георгиевски обяви, че сега ще се обърне към Съда по правата на човека в Страсбург.

Делата срещу българите в Северна Македония

Всъщност той не е единственият осъден българин в югозападната ни съседка. Подобна условна присъда и то за малко по-остър коментар в социалната мрежа има македонският българин Драги Каров.

Делото срещу него е образувано по сигнал на македонската телевизия Канал 5, която завежда дело и срещу българския подкаст Коридор 8, прикривайки се зад авторски права. ОЩЕ: Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)

Всъщност собственикът на Канал 5 е българин и в документите за искане на българско гражданство казва, че ще допринесе за позитивния имидж на България. Въпреки това обаче в Шестия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността в свой доклад от 2023 г. дава тази телевизия като пример за език на омразата срещу българите и България.

Междувременно македонската българка Ива Михайлова в момента води дела, за да може да се лекува в България, докато здравето й се влошава. ОЩЕ: Започна делото срещу македонската българка Ива Михайлова: Здравето й се влошава